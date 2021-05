Foto: Privat (arkivfoto).

FC Bella vandt forårssæsonens første sejr over Frederikssund IK. VB 1968 og Søborg FC vandt også

Af Peter Kenworthy

Det har mest stået på nederlag for FC Bella på det seneste, hvor holdet har ligget som bundprop i fodboldens kvindesjællandsserie. Men i sidste uge fik klubben en 3-0 sejr hjemme over Frederikssund IK.

VB 1968 vandt med hele 5-2 ude over Albertslund IF, og holder fast i håbet om oprykning fra Sjællandsserien med to kampe igen. Og Søborg FC vandt også i den forgangne uge – med 3-2 ude over LSF – og ligger på fjerdepladsen, hvor klubben nærmer sig oprykningsstregen.