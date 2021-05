Skruer op for trafikstøjen i Gladsaxe

I Gladsaxe Bladet d. 5. maj kan vi læse, at borgmester Trine Græse (S) og folketingsmedlem Jeppe Bruus (S) er stolte over, at deres partifæller fra den socialdemokratiske regering vil undersøge støjen fra Motorring 3. Men vi ved allerede, at støjen kun er tiltaget gennem de seneste år. Det ved vi, fordi borgerne i Gladsaxe […]

Af Kristian Tørning, Byrådskandidat for Nye Borgerlige i Gladsaxe