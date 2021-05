Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe-Hero tog et skridt til på vejen mod oprykning fra serie 1

Af Peter Kenworthy

Lørdag vandt Gladsaxe-Hero en smal 1-0-sejr over Lyngby, på et frisparksmål af Anthon Bay Dich, og fører serie 1, oprykningspulje 1 suverænt. Bagsværd BK spillede samme dag 1-1 i Humlebæk, efter Malthe Eigenbrod udlignede hjemmeholdets føring i det 67. minut, og fører serie 2, pulje 1 med 3 point.

VB 1968 tabte til gengæld fredag med 4-3 i Herstedøster, selvom kampen stod 2-2 med ti minutter igen. Værebro-holdet ligger nummer 5 i Sjællandsseriens oprykningspulje 1, med 12 point op til førerholdet Herstedøster IC.

FC Bella fik hevet et enkelt point hjem på et mål i dommerens overtid, ude mod Lynge-Broby IF i en kamp der endte 1-1, men blev taberdømt 0-3 i hjemmekampen mod Herstedøster IC lørdag. Holdet roder derfor rundt i bunden af Kvindesjællandsserien, efter tre kampe uden sejr.

Og Søborg FC vandt søndag 4-1 hjemme mod Virum-Sorgenfri BK, og ligger dermed nummer 4 i serie 4, pulje 4.