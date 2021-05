Smittetal stiger til over 140 igen

Smittetallet i Gladsaxe er steget med over 30 på tre dage

Af Peter Kenworthy

Smittetallene i Gladsaxe var mandag nede på 117 per 100.000. I dag er den dog steget til 147, og over 100 er bekræftet smittet inden for de seneste syv dage, mens positivprocenten ligger på lige over 1.

Det er især i Haralds Sogn (hvor smitteincidensen er på 385 per 100.000 og positivprocenten på 4) at smitten er forholdsmæssig høj i Gladsaxe.

Et sogn lukker hvis tre grænser overskrides samtidig: Over 500 smittede per 100.000, over 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage, samt en positivprocent på over 2,5 procent.