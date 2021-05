Spildevandsplan vedtaget i byrådet

sewage from the sewer pollutes a lake

Foto: Colourbox.

Planen gør det obligatorisk for borgere og forsyningen at adskille spildevand og regnvand

Af Peter Kenworthy

– En fuld separering har den direkte påvirkning for borgerne, at adskillelse af spildevand og regnvand på egen matrikel bliver obligatorisk for den enkelte grundejer i takt med, at separeringen gennemføres i kommunen over de næste 35-40 år, kan man læse i den spildevandsplan, som byrådet vedtog enstemmigt på byrådsmødet 26. maj.

– Separatkloakering betyder at oversvømmelser med spildevand i vores vandløb, søer og i de private kældre vil forsvinde med tiden, fortalte formanden for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A).

Han erkendte samtidig at Gladsaxes grundejere står over for en større investering, og at det derfor er vigtigt at vi hjælper dem hvor man kan.

– Der er jo ikke nogen her der ønsker, at nogen skal gå fra hus og hjem, men det tror jeg heller ikke bliver tilfældet … Forvaltningen afsøger alt hvad der overhovedet er muligt, for at gøre det nemmest og billigst og sikrest for vores borgere, tilføjede Tom Vang Knudsen.

Der var dog bred enighed i byrådet om at planen var nødvendig.

– For miljøets skyld er det bare på høje tid at vi får separeret regn og spildevand, pointerede Christina Rittig Falkberg (B).

– Vi er godt klar over at det her bliver tungt for alle, men det er bare nødvendigt, tilføjede Astrid Søborg (V).