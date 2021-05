Støjen bekæmpes i Gladsaxe

Socialdemokratiet kæmper mod støjen fra Motorvejene, både lokalt og nationalt, i modsætningen til hvad Kristian Tørning (Nye Borgerlige) påstår i forrige uges avis. Infrastrukturudspillet fra Regeringen vil nedsætte hastigheden på Motorring 3, og der vil blive lagt ny støjsvag asfalt. Derudover kommer der en dybdegående kortlægning af vejstøjen på Motorring 3, med tilhørende vurdering af […]

Af Ole Skrald Rasmussen – Byrådsmedlem (A), Jakob Skovgaard Koed - Byrådsmedlem (A), Calle Greisholm - Byrådskandidat (A)

Socialdemokratiet kæmper mod støjen fra Motorvejene, både lokalt og nationalt, i modsætningen til hvad Kristian Tørning (Nye Borgerlige) påstår i forrige uges avis.

Infrastrukturudspillet fra Regeringen vil nedsætte hastigheden på Motorring 3, og der vil blive lagt ny støjsvag asfalt. Derudover kommer der en dybdegående kortlægning af vejstøjen på Motorring 3, med tilhørende vurdering af nye støjdæmpende tiltag. Denne undersøgelse er vigtig, fordi der for nuværende, ikke findes nogle undersøgelser af en udbygning af den eksisterende støjdæmpning på Motorring 3. Skal man gøre noget effektiv ved støjdæmpningen er det en nødvendigt, at der undersøges nye løsninger.

Langs Hillerødmotorvejen, har Socialdemokratiet i Gladsaxe fra starten ment, at der skal flere støjskærme op, end udspillet lægger op til. Både med og uden en udvidelse af Hillerødmotorvejen, er det derfor nødvendigt at hele strækningen i Gladsaxe får støjskærme og evt. overdækning ved Bagsværd. Det kæmper både Jeppe Bruus og Trine Græse dagligt for.

Alle disse tiltag kræver selvsagt opbakning fra andre partier, når aftalen om en investeringsplan skal vedtages i Folketinget. Nye Borgerlige har ikke ligefrem talt varmt for flere midler til støjbekæmpelse. De har heller aldrig talt imod udvidelserne af motorvejene. Tværtimod har Nye Borgerlige udtalt sig positivt om alle nye vejprojekter. Så hvilket parti er det egentligt, der arbejder for mere støjbekæmpelse?