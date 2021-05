Støjkortlægning af Motorring 3

Vi glæder os meget sig over, at støjen langs Motorring 3 nu skal undersøges, og reducering af støjen bliver en del af projektet omkring Motorring 3. Som en del af de igangværende infrastrukturforhandlinger, er planen for at gøre noget ved trængslen langs Motorring 3 nu fremlagt. Her lægger regeringen op til, at der laves en […]

Af Trine Græse, borgmester og Jeppe Bruus, folketingsmedlem