Byrådsmedlem Serdal Benli (F) fortalte de cirka 65 Gladsaxe-borgere, der var mødt frem til demo, at han mente at hjemsendelserne var et skråplan. Foto: Kaj Bonne.

Demo imod udvisninger til Syrien på Gladsaxe Rådhusplads opfordrede regeringen til at droppe udvisninger af syriske flygtninge. Udlændinge- og Integrationsministeren fortalte på et samråd dagen inden at ingen syrere får frataget deres opholdstilladelse hvis de risikerer at blive forfulgt

Af Peter Kenworthy

Der var mødt omkring 65 mennesker op på Gladsaxe Rådhusplads onsdag eftermiddag, efter at SF og Enhedslisten havde inviteret til demo imod udvisningerne af syriske flygtninge i Danmark.

Byrådsmedlemmerne Trine Henriksen (Ø) og Serdal Benli (F), samt Barzan Shekhow, der er politisk flygtning fra Syrien, holdt tale.

– Syrien er ikke et sikkert land. Hvordan kan et land, hvor ingen myndigheder eller myndigheder har konsolideret deres magt i hele landet være sikkert, det er spørgsmålet – for lige nu hersker der stadig kaos. At ville sende mennesker retur til en sådan risiko, det er et skråplan uden lige, og det strider imod alt i mig, sagde Serdal Benli.

– Den danske ambassade i Damaskus er også lukket, og alligevel vurderer man altså, at landet er sikkert nok for syriske flygtninge. Og det er ikke sådan, at de syriske flygtninge bare kan liste ind i Syrien i al ubemærkethed. Nej, man skal søge om visum fra ambassaden i Stokholm, så styret kan stå i lufthavnen og tage imod en når man kommer hjem, fortalte Trine Henriksen.

Og Barzan Shekhow fortalte om at sidde i et syrisk fængsel som ungdomspolitikker, hvordan det er at være syrer i det Danmark som han har boet i siden 2014, og hvordan han lever fra dag til dag og er bange for at blive sendt hjem til Syrien.

– Jeg vil gerne hjem og genopbygge mit land på et tidspunkt, men når forholdene er der – men det er de ikke lige nu. Jeg er rigtig ked af det, og jeg har ikke håb i det her land længere. Jeg står op hver morgen og går på arbejde. Jeg siger til min kæreste – ’skal vi købe hus’, ’skal vi rejse’, ’skal vi spare op’? Bliver vi sendt hjem i morgen eller næste år, eller om to år, sagde han.

Efter talerne blev der sat 500 hjerter i Rådhushaven, der skal symbolisere de 500 syriske flygtninge, som risikerer at blive sendt hjem.

Fraråder at sende flygtninge tilbage

Sikkerheden i Syrien og situationen for flygtningene fra landet har været til debat længe. Mette Frederiksen (A) fortalte i sin beretning til Socialdemokratiets kongres i 2015, at ”ingen familiefar eller -mor sidder i et udbombet Aleppo i Syrien og tænker, at det kunne være bekvemt med en udflugt over Middelhavet til Europa og Danmark. Mennesker flygter ikke for sjov”.

Menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International har advaret Danmark imod at returnere syriske asylansøgere og flygtninge, da man mener at de stadig risikerer at blive udsat for alvorlige menneskerettighedskrænkelser, hvis de sendes tilbage til Syrien.

– Det er svært at fatte, at de danske myndigheder, i strid med stort set alle andre, er nået frem til konklusionen om, at Damaskus og omegn er sikker nok at vende tilbage til. Vores research viser, at hjemvendte syrere rutinemæssigt udsættes for forhør af syriske sikkerhedsstyrker. Sikkerhedsstyrker, der er kendt og berygtet for at stå bag vilkårlige fængslinger, tortur og mord. At ville sende mennesker retur til en sådan risiko er i strid med Danmarks menneskeretlige forpligtelser, udtalte konstitueret generalsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling, Dan Hindsgaul, 17. maj.

Klikker man ind på Udenrigsministeriets hjemmeside, kan man læse at alle henvendelser til Den Danske Ambassade i Syrien henvises til ambassaden i Libanon, men at man ikke har nogen rejsevejledning for Syrien (tjekket 19. maj).

Den amerikanske regering fraråder derimod alle rejser til Syrien. ”Ingen del af Syrien er sikker i forhold til vold”, da der blandt andet er fare for kidnapning af væbnede grupper og uretmæssige arrestationer, skriver landets udenrigsministerium på sin hjemmeside.

Forbedring af forholdene

Udlændinge- og Integrationsminister Mattias Tesfaye (A) fortalte dog 18. maj, i et samråd i Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, at han mener at der er sket en forbedring af de generelle forhold i og omkring Damaskus, der ikke kan antages at være af helt midlertidig karakter.

– Der er ikke nogen der får frataget deres opholdstilladelse, hvis det vurderes at der er så meget som en risiko for forfølgelse, tortur eller overgreb ved en tilbagevenden til Syrien, tilføjede han på samrådet.

Grunden til at Danmark adskiller sig fra nogle andre europæiske lande er, at den danske lovgivning ser anderledes ud, og der bliver indtil videre ikke gennemført tvangsmæssige udsendelser til Syrien, pointerede Tesfaye desuden.

En rapport fra Udlændingestyrelsen har konkluderet, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko forbundet med at rejse tilbage til Syrien for en del af de syriske flygtninge der befinder sig i Danmark – selvom mange af de navngivne kilder i rapporten efterfølgende har taget afstand fra indholdet i den.

Flygtningenævnet vurderede i februar, at den generelle situation i og omkring Damaskus ikke længere er af en sådan karakter, at enhver vil være i risiko for at blive udsat for overgreb i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Og Danmark går ikke helt enegang – nu heller ikke i Skandinavien. Det svenske svar på Udlændingestyrelsen, Migrationsverket, anser nemlig nu også området omkring Damaskus som sikker at vende tilbage til lige nu.

Faktaboks

Mere end halvdelen af de syriske flygtninge, der har fået asyl i Danmark, har fået opholdstilladelse med konventionsstatus – især mænd, der er flygtet fra militærtjeneste. De kan først sendes tilbage til Syrien, når de ikke længere risikerer at blive straffet for at være flygtet. De syriske flygtninge, som siden 2015 har fået midlertidig beskyttelsesstatus, kan derimod sendes tilbage til Syrien, hvis forholdene i hjemområdet er forbedrede, selv om situationen er uforudsigelig og skrøbelig, skrev Institut for Menneskerettigheder i et faktaark i 2019.

13 millioner syrere er, ifølge UNHCR, tvunget på flugt fra deres hjem siden 2011. Mere end 5,5 millioner af dem er i Tyrkiet, Libanon, Irak og Egypten.

Røde Kors vurderer at mere end 400.000 mennesker er blevet dræbt i landets blodige konflikt, der har ført til at 80 procent af befolkningen lever i fattigdom.

Ifølge Freedom Houses ’Freedom in the World’-rapport fra 2021, deler Syrien positionen som det mest ufrie land/territorie i verden med Tibet, blandt 210 lande og territorier.