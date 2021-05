Tabte kampen om andenpladsen

AB omsatte ikke masser af boldbesiddelse og en del chancer til point i udekampen mod HIK (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy.

HIK slog AB Gladsaxe med 2-1 efter at akademikerne havde domineret store dele af kampen

Af Peter Kenworthy

HIK kom bedst ud af startblokkene, i topkampen i 2. division på Gentofte Sportspark fredag. Men AB byggede tålmodigt op, og overtog kontrollen med kampen, uden at det i første omgang blev til de helt store chancer.

Tre minutter inden pausen endte en høj bold hos HIK’s Alexander Hjælmhof, lige uden for AB’s felt. Han bankede resolut bolden i kassen, forbi venner, fjender og Jonathan Fischer i AB-målet, til 1-0-føring til hjemmeholdet.

Efter en times spil vandt HIK bolden på AB’s banehalvdel, og bolden endte efter et par hurtige afleveringer hos Yousef Salech, der fordoblede HIK’ernes føring til 2-0.

AB pressede på for en reducering, og efter 71 minutter var det lige ved, da indskiftede Alessio Alicino tog et par træk og fandt en fri Frederik Christensen i HIK-feltet. Desværre for akademikerne fik han ikke ordentlig ram på bolden, og HIK-keeper Sebastian Sørensen kunne let redde.

Tre minutter senere lykkedes det dog for Frederik Ellegaard at reducere til 2-1, på en assist fra Alicino, efter et hurtigt AB-angreb. Og så stod den på powerplay og flere farlige AB-forsøg i slutfasen, uden at bolden ville helt ind over stregen.

I overtiden fik AB en stor dobbeltchance, men Sørensen reddede skærene for hjemmeholdet, der konsoliderede sin andenplads. Hellerup-holdet er nu tre point foran AB, der ligger på tredjepladsen, inden sæsonens sidste kamp.

AB-træner Patrick Birch Braune var ikke tilfreds med resultatet, men glad for indsatsen fra sine spillere.

– Det var nærmest en magtdemonstration. Desværre står resultatet i klar kontrast. Det var meget lovende takter, og selvom vi ikke vinder, er vi meget fortrøstningsfulde i forhold til vores udtryk. Jeg er sikker på at holder vi niveau fra i dag, så kommer der mange point i hus i fremtiden, tilføjede Braune.