Ti mand hev sejren hjem

Daniel Warmbach (tv) har bragt AB foran 2-1, og lykønskes af Simon Holden. Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe vandt 3-2 over FC Roskilde i en dramatisk kamp der bød på to straffe og direkte rødt til Kisum

Af Peter Kenworthy

Der var dømt god underholdning mandag eftermiddag på Gladsaxe Stadion, da AB tog imod FC Roskilde i fodboldens 2. division øst.

Kampen bød på masser af chancer, fem mål, to straffespark, et rødt kort og en målmand der blev skiftet ud i pausen – der manglede egentlig bare en hund på banen og et rask lille slagsmål.

Det startede ellers ikke godt for hjemmeholdet. Efter 6 minutter fandt FC Roskildes Valdemar Schousboe en fri Magnus Krogh midt for mål, og offensivspilleren sparkede sikkert bolden i kassen til Roskilde-føring 1-0.

Og efter 20 minutter var FC Roskilde lige ved at fordoble føringen, da Valdemar Schousboe spillede på tværs til Casper Rasmussen, men han overplacerede sit skud.

Flydende spil

Men så fik AB for alvor gang i det flydende spil. Minuttet efter driblede Jonathan Dahl Bagger i feltet. Han blev nedlagt, dommeren dømte straffespark, og Frederik Christensen bankede sikkert udligningen udenfor målmand Frederik Larsens rækkevidde og i kassen fra pletten til 1-1.

Og efter 32 minutter bragte akademikerne sig i front. Daniel Warmbach tog chancen udefra, med et hårdt og fladt skud der røg forbi Roskilde-målmandens fingre og i kassen, helt ude ved hans højre stolpe.

Efter et par gode redninger fra AB-målmand Jonathan Fischer, startede 100 kamps-jubilaren Sylvester Seeger-Hansen et kontraløb på egen banehalvdel lige inden pausen, løb 40 meter med bolden, og fandt en fri Emil Mygind med en præcis aflevering. Den unge angriber scorede sikkert til 3-1.

Og Mygind kunne såmænd også have øget føringen, i halvlegens døende sekunder, efter endnu en frispilning, men denne gang havnede hans skud et pænt stykke over mål.

Kisum så rødt

FC Roskilde havde dog ikke i sinde at give op uden kamp. Efter 51 minutter måtte Fischer således ud i fuld længde, for at redde fra Magnus Krogh, minuttet efter helflugtede Krogh over mål, og endnu et minut efter måtte AB-målmanden igen hive en god redning op af hatten, for at holde fast i de grønblusedes to-måls-føring.

Og det blev ikke nemmere efter en time. Mathias Kisum, der var blevet skiftet ind et par minutter forinden, fik korrekt rødt kort for at have sparket den ligeledes indskiftede Roskilde-målmand Conrad Kromann, efter at keeperen havde grebet bolden.

Begge hold havde efterfølgende pæne chancer, selvom AB’s 10 hårdt kæmpende spillere umiddelbart havde udmærket kontrol over kampen. Men med to minutter igen lavede Christian Enemark straffespark på FC Roskildes Monday Elim, der selv sikkert scorede fra pletten, og så lugtede udeholdet point.

Heldigvis for AB blev det ikke til mere end et Roskilde-hjørne og nogen halvfarlige høje bolde ind i feltet. Og AB var tættere på 4-2 end FC Roskilde var på en udligning, da Roskilde-presset gav et par farlige kontraer til først Frederik Ellegaard, og fire minutter inde i overtiden, til en femstormende Christian Enemark – men Conrad Kromann kom ud og fik blokeret begge de store chancer.

Med en 3-2 sejr fik AB halet ind på HIK – der tabte i Hillerød – på andenpladsen. Og med et enkelt mål til, eller et Roskilde-mål mindre, havde akademikerne såmænd også byttet plads med Hellerup-holdet.



Frederik Christensen udlignede til 1-1 på straffe. Foto: Peter Kenworthy.



Mathias Kisum fik direkte rødt efter en time. Foto: Peter Kenworthy.



Jonathan Fischer måtte diske op med flere gode redninger. Foto: Peter Kenworthy.



Emil Mygind (tv) og Frederik Christensen scorede begge i en kamp hvor der blev kæmpet om hver bold. Foto: Peter Kenworthy.



Monday Elim fik reduceret for FC Roskilde i slutfasen, men tættere kom udeholdet ikke på point. Foto: Peter Kenworthy.



Christian Enemark (tv) var lige ved at bringe AB på 4-2 i overtiden. Peter Kenworthy.



AB-tilskuerne havde god grund til at juble. Foto: Peter Kenworthy.