Venstres valgavis

Af Leif Kajberg, Klirevænget 31

Husstandene i Gladsaxe er blevet betænkt med en valgavis fra Venstre. Gennemgående forekommer det at være en lidt slatten sag. Og man hæfter sig ved, at det er folketingsmedlemmet Mads Fuglede, der flytter vestpå, som står for valgtryksagens omtale af støjproblemerne. Men når Mads Fuglede befinder sig i Vestjylland, må han nøjes med at følge støjudviklingen i Gladsaxe på fjernbasis. Lidt underligt, at Venstre ikke har nogen med viden om trafikstøjen tættere på. Fuglede var i øvrigt også opstillet til Menighedsrådet i Gladsaxe sogn i november. Det er lidt svært at få det til at rime sammen med princippet om ”Det nære samfund”, der vist engang hørte til Partiets ideologiske tankegods.

Man skal nok ikke forvente en aktiv V-indsats for at få stoppet motorvejsudvidelserne i og tæt ved Gladsaxe. Partiet er ikke til sinds at skrue ned for asfaltbal og betonræs. Spidskandidat Martin Skou Heidemann taler tværtimod om ”fornuftige udvidelser” i Regeringens infrastrukturudspil. Man forstiller sig åbenbart, at alt bliver godt, bare man kan få milliarder nok til at bekæmpe støjproblemerne. Men vil man sætte ind over for trafikstøjen, mere grundlæggende, eller vil man blot omfavne bilvæksten og hilse stadig flere biler i Kommunen velkommen? Og hvordan stiller man sig til byfortætning og den åbenbart ustyrlige vækst i bolig- og erhvervsbyggeri og forøgelsen af indbyggertallet i Gladsaxe? Med de problemer dette medfører, bl.a. flere husstande med bilejerskab. Og hvad med cykelinfrastrukturen?