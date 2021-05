Vi skal følge Folketingets beslutninger

Claus Lunddahl Rasmussen spurgte i sidste uge om, hvorfor han bliver afvist, når han vil besøge Hovedbiblioteket uden at kunne fremvise coronapas. Den 22. marts 2021 indgik regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet ”Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark”. I den aftale står der […]

Af Ingelise Damm, vicedirektør i Børne- og Kulturforvaltningen

Claus Lunddahl Rasmussen spurgte i sidste uge om, hvorfor han bliver afvist, når han vil besøge Hovedbiblioteket uden at kunne fremvise coronapas.

Den 22. marts 2021 indgik regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet ”Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark”.

I den aftale står der blandt andet, at bibliotekerne måtte genåbne den 21. april 2021 mod forevisning af coronapas.

Dermed har et meget stort flertal i Folketinget besluttet, at bibliotekerne kun må åbne, hvis de sikrer, at besøgende kan fremvise et gyldigt coronapas. Den beslutning kan man som CLR være uenig i.

Men det ændrer ikke ved, at Gladsaxes biblioteker er forpligtet til at sikre, at de retningslinjer, som Folketinget har besluttet, overholdes.