Af 13-årig pige fra Søborg

Jeg kæmper selv med angst og depression, hvilket gør jeg ikke kommer i skole og ikke kan gøre andre ting man burde kunne som 13-årig, men det skal ikke handle om mig. Det skal handle om alle de andre teenagere rundt omkring i verden, der har det præcist ligesom mig. Alle dem som går rundt og gemmer det og faker deres smil vær eneste dag.

Så er der dem som har det så hårdt at de begår selvmord, de skal ikke dræbe dem selv og spilde et helt liv på grund af noget de ikke kan gøre for de har. Forældre, hvis i føler jeres barn/teenager går og er lidt nedtrykt, skal i kigge dem dybt ind i øjnene og se om de virkelige er glade under det smil.

Og så få den rette hjælp til dem. Jeg hader selv at min mor planlægger en masse aftaler med en masse mennesker uden jeg er gået med til det (jeg ved godt hun bare gør det for at hjælpe), men sæt jer ned og snak med jeres barn, og lad dem sige, hvad de tror kan hjælpe (det er jo deres liv og dem der kender dem selv bedst), men får det for gud skyld ikke til at lyde som om det er deres skyld det hele, for det er det ikke.

Der skal gøres noget ved det nu.