Anholdt for gaderøverier

Foto: Peter Kenworthy

I går anholdt Københavns Vestegns Politi fire unge og ransagede en række steder i forbindelse med flere gaderøverier i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

– Anholdelserne skete efter flere måneders efterforskning mod en gruppe unge drenge. De anholdte er 15-17 år og efterforskningen fortsætter mod dem. Derfor er det ikke så meget vi kan give af detaljer for nu, fortæller Københavns Vestegns Politi.

De unge bliver ikke fremstillet i retten, på grund af deres alder, men de risikerer en straf, tilføjer politiet.

Efterforskningsleder Andreas Mollerup fortæller at gruppen har huseret i Bagsværd, Buddinge og Stengårds-området.

– Gruppen har henvendt sig til unge drenge og truet dem til at udlevere blandt andet dyrt tøj og elektronik. De har også anvendt vold. Men der er ikke umiddelbart noget der tyder på, at de er tilknyttet en bande, så vi håber at vi kan få dem bragt på ret kurs igen, tilføjer han.