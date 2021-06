Arrangementer på biblioteket

Foto: Peter Kenworthy.

”Velkommen Tilbage” er navnet på en række gratis særarrangementer for hele familien, som Gladsaxe Bibliotekerne præsenterer frem mod sommerferien. Nogle af de første arrangementer, man kan glæde sig til, er udendørs børneteater, kreative workshops og koncerter med reggae og folkemusik

Af Redaktionen, redigeret

– Vi er glade for, at vi igen har mulighed for at skabe en masse spændende aktiviteter til glæde for borgere i hele kommunen. Det har været en halvsløj vinter på arrangementsfronten, så nu giver vi den ekstra gas frem til sommerferien med ”Velkommen Tilbage” arrangementerne på alle filialerne, forklarer leder af udviklingsafdelingen, Esben Fjord, som understreger, at alle retningslinjer bliver overholdt, så man kan besøge bibliotekerne på sikker vis.

De første ”Velkommen Tilbage” arrangementer på programmet er gratis børneteater i det fri ved Bibliografen den 11. juni og på Rådhuspladsen ved Hovedbiblioteket den 12. juni. Savner man musik og stemning, kan man høre reggae på Hovedbiblioteket og folkemusik på Værebro Bibliotek den 26. juni. De kommende uger byder også på flere kreative workshops, hvor man blandt andet kan prøve kræfter med garngraffiti, streetart eller lave sit eget skattekort, fortæller Gladsaxe Bibliotekerne.

Flere spændende arrangementer er i støbeskeen, så Esben Fjord opfordrer til, at man holder sig opdateret om arrangementerne på Bibliotekernes hjemmeside eller Facebook-side, hvor programmet løbende bliver opdateret.

Man kan læse mere og holde sig opdateret om de særlige ”Velkommen Tilbage” arrangementer som løbende præsenteres på gladbib.dk/arrangementer