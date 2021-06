Bål i Bagsværd

Foto: Peter Kenworthy.

Bagsværd Roklub inviterer til Sankthans-arrangement ved Rostadion ved Bagsværd Sø onsdag 23. juni

Af Peter Kenworthy

Der er et begrænset antal billetter til årets arrangement, som kan købes på forhånd på nettet. De resterende billetter sælges ved indgangen mod forhøjet gebyr. Man køber billetter via Billetto.dk, og entreprisen inden 23. juni er: Voksne 25 kroner, børn under 15 år gratis adgang.

Arrangementet finder sted ved Skovalleen 44 i Bagsværd.

Klokken 19 åbnes der for publikum. Klokken 20.00 byder konferencier Mette Bloch velkommen. Og derefter er der politikker-taler, trylleri, musik af album-aktuelle Lei Moe Band – feat Allan Mortensen, båltænding og midsommervise. Arrangementet slutter klokken 23.

Der er krav om coronapas for voksne over 15 år, og tilskuerpladserne er inddelt i sektioner. Publikum skal sidde ned under arrangementet, og der vil ikke være mulighed for at bevæge sig mellem sektionerne.

Sankthansaften afholdes dagen før Johannes Døberens fødselsdag, men har som mange andre højtider hedenske rødder. I dag fejres aftenen ofte med hygge sammen med venner og familie, et stort bål, god mad og fællessang.