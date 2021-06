Behov for flere boliger til de ældre

elderly man enjoying chilly october morning in his summer house with coffee and crossword

Foto: Colourbox.

Aldrende befolkning stiller krav til fremtidens boliger

Af Peter Kenworthy

Om 10 år er der kommet over 200.000 flere seniorer og ældre til, og hver fjerde dansker vil være fyldt 65 år. Antallet af 65+-borgerne i Gladsaxe Kommune vil stige med 1.800 mellem 2020 og 2030 og med næsten 1.000 for de 80+-årige, kan man læse i interesse- og brancheorganisationen, BL – Danmarks Almene Boligers nye rapport, ”Boliger til hele livet”.

Lidt under hver femte Gladsaxe-borger vil dermed være over 65 i år 2030. Det stiller krav til fremtidens boliger.

For godt nok konkluderer BL at fremtidens ældre vil være mere ressourcestærke end nutidens, men fremtidens ældre vil fortsat opleve et antal år med helbredsmæssige udfordringer som i dag. Blandt andet vil der fortsat være behov for boliger, som passer til personer, der bor alene, og der vil være brug for flere boliger og flere mindre lejeboliger, selvom boligbehovet blandt de ældre selvsagt varierer, pointerer BL.

– Almene boliger kan, som det er tilfældet i dag, tilbyde de rammer, som kan være afgørende for ældres velbefindende i hverdagen. Det er bl.a. derfor, at den almene sektor i dag huser omkring hver femte dansker over 65 år og mere end hver fjerde af dem, der er fyldt 80 år. Skal den almene sektor huse samme andel af seniorer og ældre i fremtiden, vil det kræve 45.000 flere almene boliger til målgruppen i 2030 og knap 76.000 flere i 2040, konkluderer BL i rapporten.

Efterspørgslen efter bofællesskaber er, ifølge BL, ikke opfyldt med det eksisterende udbud og må samtidig forventes at stige i fremtiden i takt med, at den ældre befolkning vokser.