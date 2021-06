Bekymrende regnvands-udgifter

Stigende regnmasser og større pres på kloakerne betyder at alle boliger i Gladsaxe de næste mange år skal adskille regnvand og spildevand. En kæmpe investering, som Gladsaxeborgerne er med til at betale. Lokallisten bakker op om Spildevandsplanens intention, men er stærkt bekymrede over de store, uforudsigelige udgifter, den vil medføre for mange borgere. Hvor dyrt […]

Af Lene Svendborg og Lise Tønner, Lokallisten Gladsaxe

Stigende regnmasser og større pres på kloakerne betyder at alle boliger i Gladsaxe de næste mange år skal adskille regnvand og spildevand. En kæmpe investering, som Gladsaxeborgerne er med til at betale. Lokallisten bakker op om Spildevandsplanens intention, men er stærkt bekymrede over de store, uforudsigelige udgifter, den vil medføre for mange borgere.

Hvor dyrt bliver det? 50.000, 100.000? Falder det sammen med at olie/gasfyret skal udskiftes? Er der hjælp at hente, hvis jeg er pensionist eller har en lavere indkomst og presset økonomi og selv med års varsel har vanskeligt ved at spare nok op? Hvor dyrt bliver det, hvis jeg bor i ejerforening eller i almen bolig?

Udgifterne vil tilmed være skævt fordelt. Nogle grundejere kan få lov at håndtere regnvand på egen grund – og ovenikøbet få refunderet penge fra Novafos. Mange andre vil – grundet højt grundvand – ikke kunne få nedsivningstilladelse og derfor skulle betale hele udgiften.

Ét er sikkert – ingen skal gå fra hus og hjem grundet spildevandsplanen.

På byrådsmødet 26/5 foreslog Lokallisten derfor, at forvaltningen afsøger alle muligheder for, hvordan borgerne kan bistås med håndtering af udgiften – fx via målrettet oplysning om muligheder for at søge tilskud fra offentlige puljer, oprettelse af en kommunal tilskudspulje, m.v.

Desværre stemte kun Radikale og Enhedslisten for forslaget, som dermed faldt.

Vi mener borgernes bekymringer skal høres og tages alvorligt. Og det vil vi naturligvis fortsat kæmpe for.