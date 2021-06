Bussen skal frem til Høje Gladsaxe

Hvis nogen leder efter et argument for at tage opgaven med busbetjening fra kommunerne, så kan de kigge lidt på, hvad der foregår i Trafik- og Teknikudvalget i Gladsaxe Kommune. Her gør Socialdemokraterne deres bedste for, at farcen omkring busbetjeningen af Høje Gladsaxe skal forsætte. Forvaltningen i kommunen har senest i samarbejde med Movia fået […]

Af Astrid Søborg, byrådsmedlem, gruppeformand (V)