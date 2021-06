Byrødder besøgte Skoleparken

Der er plads til udbedringer, konstaterede byrådsmedlem efter besøg i Skoleparkens ny-renoverede boliger. Der er klage på vej til beboerklagenævnet angående vandaflæsningen fra beboerne, afslørede de

Af Gitte Ganderup

Mandag den 31. maj havde Danske Lejere i fællesskab med de beboere som foreningen repræsenterer, inviteret Byrådet på besøg i Skoleparken for at se hvad der er baggrunden for den utilfredshed med de boliger, som de er flyttet hjem til, sådan som der tidligere er beskrevet i Gladsaxe Bladet.

Jacob Skovgaard Koed (A) og Thekla Ravn (V) deltog sammen med tre beboere og deres repræsentant fra Danske Lejer og Gladsaxe Bladet.

Mødet blev indledt hos en af beboerne med en overordnet gennemgang af sagens hovedpunkter set fra beboernes side.

– Vi i Danske Lejere repræsenterer 10 lejere. Vores udgangspunkt er, at de ikke har fået det som de er blevet stillet i udsigt, sagde jurist Rune Skovbjerg Krog blandt andet i præsentationen af sagen.

Derefter blev der vist rundt i rækkehuset som bebos af Dorte Lindholm og Steen Jensen. Turen gik også videre til Grethe Jacobsens og Helle Nielsens boliger. Fælles for de tre boliger er, at elementerne skiller i samlinger mellem vægge og lofter samt at der hele tiden opstår nye revner på tværs af væggene. Der er ligeledes en lang række andre fejl og mangler som alle indberettes løbende til 1 års gennemgangen for byggeriet.

Derudover har Danske Lejere også fokus på den fælles vand-afregning. Boligerne har ikke individuel vandaflæsning og det er ifølge jurist Rune Krog ikke lovligt.

– Vi kommer til i denne uge at sende en klage til beboerklagenævnet om dette punkt, sagde han.

– Jeg har allerede nu haft en merudgift i form af dyrere husleje samt vand og varmeregninger på 20.000 kr. i forhold til før, fortalte Dorte Lindholm som har boet hjemme igen i 8 måneder.

Kommunens rolle

Undervejs spurgte de to byrødder til hvordan det havde været at være genhuset, om de havde haft problemer med at få strøm, vand og varme og om der mon var noget, som de var glade for

Fra alle tre beboere, som også havde viden fra andre beboere, var der løbende problemer med levering af vand, varme og strøm. Ligeledes er der udfordringer med gulvvarmen.

– Man kan kun skrue op. Ikke ned, fortalte Dorte Lindholm og fortsatte med at svare på om der var noget positivt:

– Jeg tror da at om nogle år, og en masse knofedt og mange penge, bliver de nogle dejlige boliger. Der er et smukt lysindfald.

I forhold til hvad kommunes og byrådet rolle i denne konflikt er, så har kommunens tilsynet i og med at det er almene boliger.

– Jeg er sikker på at Rune nok skal holde os orienteret i sagens udvikling. Jeg ser, at der da er nogle udbedringer at gøre, sagde Jacob Koed og Thekla Ravn tilføjede at de nu vil tage deres indtryk med til deres grupper og til de rette udvalg.