Cyklede hundredetusindevis af kilometer

Gladsaxe blev den kommune med tredjeflest deltagere, cykeldage og kilometer i Vi Cykler Til Arbejde 2021

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder skiftevis går og cykler på arbejde. Og når der skal rapporteres fra kommunens brændpunkter, er det med jernhesten som transportmiddel i et mere eller mindre adstadigt tempo.

Og der er også mange andre Gladsaxe-borgere, der bruger cyklen, hvilket man kan se fra resultaterne fra Cyklistforbundets kampagne, Vi Cykler Til Arbejde.

I alt 2.034 kollegaer fra både private og offentlige arbejdspladser i Gladsaxe kom op på cyklen, og tilsammen blev det til 21.199 aktive cykeldage og 340.993 km, fortæller Gladsaxe Kommune – hvilket kan omregnes til en CO 2 -besparelse på 85.248 kg.

Dermed lander Gladsaxe på en tredjeplads over kommuner med flest deltagere, cykeldage og km i Vi Cykler Til Arbejde 2021 – kun overgået af Aarhus og København.

På landsplan tilbagelagde 8.476 cyklister i alt 4.580.435 km.

Gladsaxe er fast samarbejdskommune på kampagnen, og borgmester Trine Græse mener, at Vi Cykler Til Arbejde er en kærkommen lejlighed til at slå et slag for hverdagscyklismen og fortsætte den gode udvikling.

– Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, kræver det blandt andet, at vi får endnu flere borgere og pendlere ud på Gladsaxes cykelstier – hele året, siger borgmester Trine Græse.