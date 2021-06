Deler erfaringer med FN

Foto: Colourbox.

Gladsaxe deler erfaringer om arbejdet med verdensmålene med FN

Af Peter Kenworthy

En rapport fra Gladsaxe indgår i FN’s globale opsamling af gode eksempler på, hvordan verdensmålene gør en reel og konkret forskel. FN’s opsamling er tænkt som en inspiration til andre byer i hele verden. Rapporten – en såkaldt ”Voluntary Local Review” – giver indblik i Gladsaxes strategiske tilgang til arbejdet med bæredygtighed og verdensmål, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

I rapporten kan man blandt andet læse om Gladsaxe Kommunes Strategi for Grøn Omstilling, det klimavenlige børnehus Grønnegården og Gladsaxes arbejde med at blive anerkendt som Børnevenlig By. Samt en anbefaling om at fokusere på både langsigtede strukturelle forandringer, og mindre, praksisbårne og mere specifikke eksperimenter og handlinger.

– Vi håber andre byer og kommuner får glæde af rapporten og idéer til, hvordan de kan inspirere og mobilisere organisationen, virksomheder og lokalsamfundet om vores fælles bæredygtige dagsorden, siger Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A).

Voluntary Local Review-rapporter fra blandt andet Barcelona, Bonn, Bristol, Guangzhou, Montevideo, Pittsburgh, Sydney og Yucatan indgår også – på samme måde som med Gladsaxes rapport – i FN’s arbejde.