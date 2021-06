Dyr kommunal renovation

Et flertal i Gladsaxe byråd har besluttet, at Gladsaxe Kommune i fremtiden selv skal stå for renovationsopgaver. Det kan blive en dyr omgang for borgerne i Gladsaxe. I Frederikshavn har kommunen overtaget en renovationsopgave fra én privat virksomhed. Det har allerede det første år resulteret i en stigning på 30% for den samme service for […]

Af Henrik Sørensen, folketingskandidat (C)