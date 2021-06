Endnu en oprykker

Foto: Kaj Bonne (arkivfoto).

Bagsværd BK rykkede op, Søborg FC bragte sig tæt på, og VB 1968 og Gladsaxe-Hero tabte

Af Peter Kenworthy

Bagsværd BK kunne rykke op i fodboldens serie 1, men en sejr hjemme over Slangerup i sæsonens næstsidste kamp i serie 2, pulje 1. Udeholdet bragte sig dog foran efter 21 minutter, men mål fra Benjamin Søndberg efter 71 minutter og Malthe Eigenbrod syv minutter senere sikrede Bagsværd BK en 2-1-sejr.

Søborg FC bragte sig tæt på oprykning i serie 4, pulje 4, med en 4-2-sejr i næstsidste kamp ude mod Måløv BK.

Til gengæld løb VB 1968 ind i en lille røvfuld hjemme mod Vallensbæk. Efter at have bragt sig foran 2-0 efter bare to minutter, røg der fem mål ind i den anden ende, og Værebro-holdet sluttede sæsonen af med et 5-2-nederlag og en fjerdeplads i Sjællandsserien.

Og Gladsaxe-Hero, der rykkede op i Sjællandsserien i sidste runde, kom bagud 4-0 ude mod Rudersdal, inden Kristijan Koroponov – med to mål – og Tobias Errington i den sidste halve time sikrede at Hero trods alt kun tabte med 4-3.