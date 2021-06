Færre restriktioner

Foto: Colourbox.

Ny aftale fra Folketinget udfaser restriktioner

Af Peter Kenworthy

– Udfasningen kommer til at ske gradvist i den kommende tid, og alle restriktioner vil være udfaset den 1. september 2021, bortset fra i nattelivet samt i forbindelse med udendørs arrangementer med flere end 2.000 siddende tilskuere og indendørs stående arrangementer, hvor der indtil den 1. oktober 2021 vil skulle vises coronapas, skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Blandt andet udfases krav om at bære mundbind eller visir den 14. juni 2021 på alle områder undtagen for stående passager i den kollektive transport med videre. Mundbind og visir udfases helt den 1. september 2021.

– Udfasningen af coronapasset vil begynde den 14. juni 2021 de steder, hvor der er mindst smitterisiko, bl.a. på biblioteker, fritids- og foreningsaktiviteter (ekskl. idræt) samt folkeoplysning. Derefter sker der en gradvis udfasning af kravet om coronapas på de steder, hvor der er større smitterisiko, hen imod den 1. september 2021, hvor kravet bortfalder – bortset fra i nattelivet, ved udendørs arrangementer med flere end 2.000 siddende tilskuere og ved indendørs stående arrangementer, tilføjer Justitsministeriet i pressemeddelelsen.

– Vi står i en gunstig position i Danmark, hvor der er grund til at gå sommeren optimistisk i møde. Smitteudviklingen befinder sig på et stabilt niveau, mens vaccinationen af danskerne kører i et godt tempo, udtaler Justitsminister Nick Hækkerup (A).

– Samtidig er det dog vigtigt, at vi fortsat overvåger smitten og slår ned mod lokale smitteudbrud, så vi bevarer epidemikontrollen. Her er coronapas et vigtigt redskab, og udfasningen af coronapas vil derfor ske gradvist henover sommeren, tilføjer sundhedsminister Magnus Heunicke (A).

I aftalen kan man desuden læse, at aftalen indebærer, at dagtilbud, grundskoler, herunder SFO, klubtilbud, efterskoler med videre, samt ungdoms- og voksenuddannelser samt de videregående uddannelser med videre vil have mulighed for, at vende tilbage til en normal hverdag fra den 14. juni 2021.

– Dog fortsætter den kraftige opfordring til to ugentlige test i grundskolen frem til og med september 2021. Ligesom for coronapasset gælder opfordringen ikke for personer, der tidligere har været smittet, eller som har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, står der i aftalen.

Der opfordres også til at test ved fysisk fremmøde på arbejdspladser ligeledes følger coronapasset.