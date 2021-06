Fire nye dyt i bamsen

Der blev jublet igennem på Magnes Madhus ved Gladsaxe Rådhus, hver gang Danmark scorede. Foto: Kaj Bonne.

Danmark tæmmede den russiske bjørn og er videre til ottendedelsfinalen efter dramatisk 4-1-sejr

Af Peter Kenworthy

Det danske fodboldlandshold havde fortjent at få noget med fra begge holdets første kampe til EM i fodbold – mod Finland og Belgien. Men med en sejr i den sidste gruppekamp over Rusland, og en Belgisk sejr over Finland, kunne landsholdet stadig snige sig videre i turneringen.

Gladsaxe Bladet var taget til fodbold 7,4 kilometer fra Parken, hvor kampen blev spillet, på Magnes Madhus ved Gladsaxe Rådhus, hvor der var storskærm og fadøl på programmet. ”Det er for at lave et samlende punkt i Søborg”, fortalte ejer Michael Moncur om fodboldarrangementet.

Her var publikum igennem en rutsjebane af følelser – ikke mindst Mette og Tommy, der sad i landsholdstrøjer, og begge både havde hovedet i hænderne, og hænderne op over hovedet, adskillige gange under kampen. De så kampen på Magnes Madhus ”fordi det er hyggeligere og der er mere stemning”, fortalte de.

Russerne startede bedst og var mest nærgående i starten af kampen, og der lød derfor et forløsende ”jaaah”-brøl, da Mikkel Damsgaard elegant bragte Danmark på 1-0. ”Det skal nok gå”, sagde en ung mand til sidemanden, og tog endnu en tår af sin ølflaske. Og det gjorde det.

For efter en lidt slatten og nervøs dansk start på anden halvleg, fik Danmark gang i målscoringen, og endte med at vinde med 4-1. Og da Belgien samtidig vandt over Finland, var de tre point mod Rusland nok til at få Danmark i ottendedelsfinalen.

”Fantastisk”, var Mette og Tommys dom, og optimismen fejlede ikke noget i forhold til turneringens knockout-fase.

– Mod Wales skal vi meget gerne videre – men vi skal passe på, for vi kan se at det hurtigt kan vende, mente Mette om landsholdets muligheder i ottendedelsfinalen lørdag.