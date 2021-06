Fodbold for livet

Foto: Privat.

I samarbejdede med Diabetesforeningen, DBU, “Fodbold For Livet” og Gladsaxe Kommune, har Gladsaxe-Hero startet et hold for ældre, som gerne vil i gang med at spille fodbold – og spillere i alle størrelser og fysiske tilstand er velkomne

Af Peter Kenworthy