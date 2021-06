Fokus på lokalkøb

Rokkjærs Husorkester sørgede for musikken til Køb Lokalt-dagen. Foto: Kaj Bonne

Der blev sat pris på Søborg, Buddinge og Bagsværd i weekenden

Af Peter Kenworthy

Der var teater, gademusikanter, vinsmagning, mulighed for at prøve elcykler, EM-bold, ballonprikning og meget andet i weekenden, da der blev sat fokus på det lokale byliv, i forbindelse med kampagnen ”Sær pris på din by – Køb lokalt”.

Bymidter som dem i Gladsaxe står nemlig over for en dobbelt udfordring, fra corona og nethandel – og hvis ikke de skal ende som spøgelsesbyen Grærup i Vestjylland, en amerikansk guldfeberby eller Walkabout Creek i 80’er-filmen ”Crocodille Dundee”, skal vi huske at handle i de lokale butikker, og ikke kun på nettet.

Levende nær- og bymidter er kommunernes hjerte, og butikkerne er – udover at give indkøbsmuligheder – også med til at sikre penge i kommunekassen, arbejdspladser og sponsoraftaler til lokale foreninger.