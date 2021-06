Forskellene vokser

Foto: Colourbox.

Spændet mellem de rigeste og fattigste områder i kommunerne er vokset ret markant over det seneste årti. Også i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

– I de kommuner, hvor forskellen er størst, er indkomsten i det rigeste område over dobbelt så stor som i det fattigste område. Fire ud af fem kommuner har oplevet en stigende opdeling mellem rige og fattige områder siden 2010. I otte kommuner er forskellen vokset med over 25 procent, hvoraf tre har oplevet en stigning på over 40 procent, skriver Arbejderbevægelsen Erhvervsråd i en analyse.

Helt i top med den største forskel mellem det rigeste og fattigste sogn ligger Aarhus Kommune, hvor beboerne i Risskov har 3,6 gange så høj en disponibel indkomst som i Gellerup. Københavns Kommune har den næststørste forskel mellem toppen i Garnisons Sogn, hvis indbyggere har 2,9 gange så høj indkomst som bunden i Tingbjerg Sogn.

Kommunerne med de mindste indkomstforskelle mellem sognene er Dragør og Ærø Kommune, hvor der næsten ingen forskel er på indkomsterne i det rigeste og det fattigste sogn.

Gladsaxe Kommune er den kommune med tiendestørst forskel på rigeste og fattigste sogn. Her er der lidt over dobbelt så stor forskel mellem Haralds Sogn (hvor gennemsnitsindkomsten er 195.222 kroner) og Søborgmagle Sogn (hvor den er 403.374 kroner).

Dette er en stigning på 16 procent i forhold til 2010, hvor gennemsnitsindkomsten i Søborgmagle Sogn var 1,8 gange højere end i Haralds Sogn.