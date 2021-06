Foto: Kaj Bonne (arkivfoto).

Bagsværd BK fik SM-guld i serie 2 efter 3-1 sejr over Ørslev GIF

Af Peter Kenworthy

Det har været en god fodboldsæson i Gladsaxe, med topplaceringer til mange af kommunes hold.

Og fredag blev det endnu bedre. Her vandt Bagsværd BK kampen om sjællandsmesterskabet i serie 2 med 3-1 hjemme over Ørslev GIF på Bagsværd Stadion, efter at holdet tidligere på måneden havde sikret en ligasejr i serie 2, pulje 1.

Patrick Markussen bragte hjemmeholdet foran efter to minutter af første halvleg og to minutter af anden. Og Oliver Borring Kjær sikrede sejren i dommerens overtid.