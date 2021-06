Gladsaxe Bladet udkommer fra i dag under nye ejere

Foto: Peter Kenworthy.

Holdet på avisen fortsætter. Det gælder både på redaktionen og i salgsafdelingen. Og avisen forbliver på samme adresse

Af Bente Johannessen

Gladsaxe Bladet blev i denne uge solgt til Sjællandske Medier A/S. Selskabet har købt avisen med henblik på at fortsætte udgivelsen.

Gladsaxe Bladet vil fortsat udkomme til alle de husstande og kontorer, der modtager avisen i dag.

Salgsafdelingen og redaktionen fortsætter som hidtil. Det betyder, at både kunder, kilder og læsere vil møde de samme mennesker som hidtil, når de henvender sig, og når avisens ansatte bevæger sig rundt i området.

Der er ikke umiddelbart planlagt de store omlægninger af Gladsaxe Bladet. Dog er der en forventning om, at der i forlængelse af overtagelsen vil kunne skabes nye muligheder og synergier, således at både læsere og annoncører over tid vil opleve, at de modtager en endnu bedre avis.

– Vi har solgt Gladsaxe Bladet i forventning om fortsat at sikre Gladsaxe en god og relevant ugeavis i et stadig mere presset marked, siger Mette Hviid Togsverd.

Hun fortæller, at handlen er et led i en større ugeavishandel, hvor familien Togsverd også har solgt sine fire øvrige ugeaviser – Ballerup Bladet, Brønshøj-Husum Avis, Folkebladet for Glostrup-Brøndby-Vallensbæk og Rødovre Lokal Nyt – til Sjællandske Medier.

Mette Hviid Togsverd, der hidtil har været Gladsaxe Bladets bladchef og ansv. redaktør vil fremover være avisens daglige leder, redaktør og markedsdirektør. Præcis som hun fortsætter ved de øvrige titler som markedsdirektør – nu Sjællandske Mediers markedsdirektør for området Storkøbenhavn.

– Sjællandske Medier glæder sig over at overtage de fem lokalt stærkt forankrede ugeaviser med henblik på at sikre borgerne i de fem områder en fortsat god og relevant dækning af lokale forhold og samtidig tilbyde annoncørerne et på sigt forhåbentlig endnu stærkere annoncemedie, siger adm. direktør Jens Nicolaisen, Sjællandske Medier.

Fremadrettet vil de nyerhvervede ugeavisers kunder eksempelvis få flere nye annoncemuligheder i nabo-kommuner og i hele Sjællandske Mediers udgivelsesområde.

Ny ansvarshavende chefredaktør for Gladsaxe Bladet bliver ansv. chefredaktør ved Sjællandske Medier Bente Johannessen.