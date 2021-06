Gladsaxes grådighed

Gladsaxe kommunes regnskab for 2020 viser, at man igen har opkrævet langt flere penge end nødvendigt. I 2020 opkrævede Gladsaxe flere hundrede millioner kroner mere end det politisk vedtagne mål, som budgetterne bygger på. Statens budgetregler betyder, at vi ikke må bruge de mange millioner. De ryger direkte ned i kommunens kasse, hvor der i […]

Af Martin Skou Heidemann, Spidskandidat for Venstre

Gladsaxe kommunes regnskab for 2020 viser, at man igen har opkrævet langt flere penge end nødvendigt. I 2020 opkrævede Gladsaxe flere hundrede millioner kroner mere end det politisk vedtagne mål, som budgetterne bygger på.

Statens budgetregler betyder, at vi ikke må bruge de mange millioner. De ryger direkte ned i kommunens kasse, hvor der i forvejen ligger en enorm formue. Faktisk er kassen så velpolstret, at Gladsaxe har landets næststørste kassebeholdning pr indbygger, når man sammenligner landets 98 kommuner.

I en tid hvor staten ellers gør alt muligt, for at øge forbruget på grund af corona-pandemien, så går Gladsaxe den stik modsatte vej. Gladsaxe trak et kæmpe beløb ud af Danmarks økonomi, der ellers trænger til hjælp.

Samlet har Gladsaxe de seneste 4 år opkrævet 900 millioner kroner for meget. Det svarer til 16.600 kr for hver Gladsaxe-borger over 18 år. Et alt, alt for højt beløb.

Allerede ved sidste års regnskab gjorde jeg opmærksom på nøjagtigt samme problem. Alligevel valgte borgmesteren ved budgetforhandlingerne, at en uændret skatteprocent var et ultimativt krav. Det kan jeg nu konstatere var en fejl. Der er helt unødvendigt blevet trukket store beløb ud af bla enlige mødre, arbejdsløse og pensionister. Millionerne må retur til borg ernes lommer, hvor pengene hører til. Det kan vi gøre uden en eneste besparelse.