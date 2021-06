God til at få borgere væk fra offentlig forsørgelse

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommune ligger øverst i beskæftigelsesministeriets nye benchmarking

Af Peter Kenworthy

I juni 2021 er der kommet nye tal for benchmarking, der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Benchmarking-listerne skal vise kommunerne, hvor gode de er til at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse, fortæller Beskæftigelsesministeriet.

Og Gladsaxe topper listen foran Fredensborg, Frederiksberg, Nyborg, Ballerup og Herlev.

– I toppen af listen er de kommuner, der gør det godt, og som har færre personer på offentlig forsørgelse, end forventet ud fra deres rammevilkår, mens kommuner i bunden af listen har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet. Listen er baseret på perioden 1. halvår 2020 – 2. halvår 2020, skriver Beskæftigelsesministeriet på sin hjemmeside.

Borgmester Trine Græse (A) er glad for resultatet.

– Det har stor betydning for livskvaliteten, at man har noget at stå op til, kan uddanne sig, gå på arbejde, tjene sine egne penge og være en god rollemodel for sine børn. Samtidig vil jeg rose de dygtige medarbejdere i Jobcenteret, som har været helt utrolig gode til at løfte deres opgave og sikret os den her flotte placering to år i træk, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Ikke samme brugertilfredshed

Det er dog ikke alle brugere af jobcenteret der er lige så glade.

En brugerundersøgelse af borgerne i Gladsaxes tilfredshed med kommunens service, lavet af analysefirmaet Moos-Bjerre i 2019, viste at kun lidt over halvdelen var tilfredse med jobcentrets service, mens næsten 90 procent ellers var overordnet set tilfredse med kommunens borgerservice.

Gladsaxe Kommune har sat gang i en undersøgelse der skal fokusere på forbedret borgeroplevelse, der omfatter jobklubber, sagsbehandlerskift og ydelsesovergange, opfølgning i forbindelse med jobafklaring og resurseforløb, samt den telefoniske betjening.

I borgerrådgiver Preben Rohdes årsberetning for 2020, anbefaler han at jobcentret sikrer, at man i højere grad overholder de forvaltningsretlige regler inden for sygedagpenge/jobafklaringsområdet.

Preben Rohde fortalte i marts til Gladsaxe Bladet, at han har fået flere henvendelser end han plejer indenfor sygedagpengeområdet, samt at Ankestyrelsen har været inde i en række sager og ændre afgørelsen eller kritisere sagsbehandlingen på området.