Heavy metal skal høres live

Fredag aften var der heavy metal på programmet på Richter, hvor en lille men trofast fanskare dog kun formåede at fylde salen halvt op

Af Gorm Ganderup

Det kunne dog ikke mærkes på de tre bands på plakaten, Defecate, Hoak og Crocell, der gjorde deres til at det blev god oplevelse for den halvt fyldte sal. Med tunge riffs, dundrende trommer, dybe growls og høje skrig blev der tonset igennem fra scenen fra start til slut, og alle tre bands havde smagsprøver med på nye numre.

Bundsolidt

Defecate gik på som første band og åbnede koncerten med en god bundsolid omgang dødsmetal, og spillede med stort overskud og et glimt i øjet. Gode temposkift, tight’e breaks og dobbelte guitarsoloer gav deres lyd en rå kant og frontmand Søren var forbi hele registeret af dybe growls og high-pitch skrig og selvsagt det sædvanlige grisegrynt til at skyde det hele i gang.

Det er befriende med lidt selvironi i den ekstreme metal, og at der er plads til at have det sjovt på scenen.

Rullede godt

Hoak fortsatte hvor Defecate slap med velspillet og velkomponeret dødsmetal. Det rullede godt derudaf med tonstunge trommer og solide riffs, men med velplacerede elementer af black og deathcore, der demonstrerede deres alsidighed og sans for at variere musikken. Jeg er personligt ret begejstret for deres lille trick med at flette danske fraser ind i deres primært engelske tekster og på den måde tilføje et ekstra twist som fx på publikumsfavoritten og titelnummeret fra deres nye album Only here for the violence, der sluttes af med gentagne gange at brøle ”skal du ikke med ud og slås”.

Transformation

Aftenens hovednavn Crocell fra Århus er et af Danmarks bedst etablerede undergrundsband og har løbet af karrieren bevæget sig fra klassisk dødsmetal i retning af black metal genren.

Fredag aften fuldendte Crocell transformationen med en gennemført black metal koncert, hvor selv de gamle dødsmetalnumre havde fået et umiskendeligt præg af black. Crocell holder dog fast i dødsmetalrødderne og får på smuk vis blandet nogle gode temposkift ind, der kan bryde de tætvævede lydtæpper, som deres kværnende black metal fremmaner.

Da baren lukkede samtidig med Crocell gik på, havde bandet valgt at købe 2 kasser øl til publikum og det var ikke det eneste tegn på, at Crocell var all-in på at skabe en fest for publikum. Forsangeren Asbjørn har en formidabel tilstedeværelse og gjorde sit yderste for at få alle med, og det kunne mærkes.

Crocell havde også en ekstra godbid med, da de for første gang live spillede deres nyeste nummer Funeral bliss, der er lavet som en hyldest til stilheden omkring døden.

Hellere koncert

At høre metal siddende er ikke det samme. Det er og bliver en lidt flad oplevelse sammenlignet med en rigtig koncert. Men det er uendelig meget bedre end slet ikke at være til koncert. Og det var der ingen tvivl om hos publikum – der blev headbanget (selvom det er svært siddende), rocket på stolene, kastet horn og skrålet med. Ingen tvivl om at energien i musikken nåede langt udover scenekanten, og at publikum var klar til at deltage i festen, amputeret som den end var. Alle ønskede at gøre det til en fed oplevelse, og det lykkedes i den grad.

Tak også til Richter for at godt arrangement, der trods alle coronareglerne blev afholdt i en afslappet atmosfære.