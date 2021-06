Hero rykker op i Sjællandsserien

Der var glæde hele vejen rundt, da Hero kunne fejre oprykningen. Foto: Privat.

Slog Hillerød med 4-1 i næstsidste kamp

Af Peter Kenworthy

Sidste år undgik Gladsaxe-Hero med nød og næppe nedrykning fra fodboldens serie 1. I år har holdet længe ligget til oprykning.

I onsdagens kamp i Hillerød, kunne Hero så rykke op i Sjællandsserien med en sejr. Og det lykkes uden problemer, i en 4-1-sejr hvor André Andersen scorede to kasser, og Mads Jørgensen og Christopher Udsen hver en – og hvor Hillerød fik smidt to mand ud i de sidste ti minutter.

– De er en kæmpe holdindsats. Drengene har rykket sammen i bussen og sammenholdet har styrket os. Det er skønt at vi er tilbage i Sjællandsserien, som vi røg ud af i 2008 – og nu er vi kommet tilbage for at blive, siger formand Per Sundberg.