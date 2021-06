Little girl sitting sideways holding golden retriever's leash in hands in autumn forest

Naturstyrelsen har ekstra opmærksomhed på dem der ikke overholder forbuddet mod at have hunden løs i naturen

Af Redaktionen

I Hareskovene og i skovene omkring Farum er der masser af muligheder for at lufte hund, og det er der mange, der gør. Her i 2021 er der kommet rigtig mange nye hundeluftere til, da der dels er mange, der arbejder hjemmefra, og dels er mange, der har udnyttet hjemmearbejdet til at få opfyldt ønsket om at få en hund, fortæller Naturstyrelsen Hovedstaden, der samtidig opfordrer til at man husker at hunden skal være i snor, når man lufter den i naturen.

Lige nu har Naturstyrelsen nemlig ekstra opmærksomhed rettet mod dem, der ikke overholder forbuddet mod at have hunden løs i naturen. Det kan være, at de ikke er klar over, at det er en lovovertrædelse, at have hunden løs, det kan være, at de tror, at man sagtens kan styre hunden, og det kan være, at de er ligeglade.

– Af hensyn til dyrelivet i skovene og til de mange andre mennesker, der gerne vil nyde forsommeren derude, udvider Naturstyrelsen nu kampagnen mod løse hunde til Hareskovene og skovene ved Farum. Det er vigtigt, at alle hunde holdes i snor, så de ikke begynder at jage eller skræmme dyreliv og ikke generer andre skovgæster, fortæller forstfuldmægtig Jesper Tranberg fra Naturstyrelsen.

Selv den mest fredelige familiehund kan nemlig finde på at løbe efter rådyr og skræmme fugle, der raster på jorden, pointerer Jesper Tranberg.

– Vi er glade for, at der nu er ved at udvikle sig en hel ny verden af brugere, og at mange i den grad har taget områderne til sig – og der skal være plads til alle. Alle vores naturområder har et rigt dyreliv med masser af fugle, der ruger på jorden og masser af ræve, egern og de fleste steder også tætte bestande af rådyr. Rådyrene har i den grad vænnet sig til de mange mennesker, og der er nærmest garanti for, at man kan se dem på en tidlig morgentur i skovene, tilføjer han.

Men hos Naturstyrelsen tager man overtrædelser af reglen om at hunde skal være i snor meget alvorligt, og møder Naturstyrelsen hundeejere med løs hund, vil det blive meldt til Politiet.

– Hvis man ønsker at lufte sin hund uden snor, har Naturstyrelsen netop etableret et masse hundeskove. Her kan hunden få lov at løbe og eventuelt lege med andre hundeunder forudsætning af, at du altid kan standse og kalde den til dig, slutter Jesper Tranberg.

