Hvem har ret?

Her i bladet ængstes handicaporganisationerne for næste års budget fordi de frygter for nedskæringer. Udvalgsforkvinde Kristine Henriksen beroliger idet hun nævner at området er højt prioriteret. Her kan den menige læser måske ikke følge med. Jeg savner at Kristine Henriksen fortæller om hvordan det er gået siden 1 januar 2017 hvor hun har været forkvinde. […]

Af Peter Lawrence Brooker, Provst Bentzons vej 25, st tv