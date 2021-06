Hverdagen er på vej

Foto: Peter Kenworthy.

Man skal støtte lokalt, for at undgå at komme til at bo i en spøgelsesby, siger BID-ansvarlig

Af Peter Kenworthy

Da Gladsaxe Bladet talte med BID-ansvarlig i Gladsaxe, Mikkel Niess, for et år siden, fortalte han at han kunne mærke en positiv stemning blandt detailhandlen i Gladsaxe, som om man ikke var corona-ramt på samme måde som andre steder i landet.

Og her et år senere, fornemmer han også en optimisme, og at det er blevet lidt hverdag igen, fortæller han.

– Omsætningen er måske ved at ramme normalen igen, selvom caféer og restauranter er lidt ramt de første tre dage på ugen, hvor det er lidt sværere at få coronapasset passet ind, fortæller Mikkel Niess.

– Jeg synes godt at man kan sige at hele denne her nedlukning viser, at når butikkerne er lukket, er det en trist by at bo i. Så på en måde tror jeg at folk har forstået at man skal støtte lokalt og støtte sin by, fordi man ellers kommer til at bo i en spøgelsesby, tilføjer han.

BID står for Business Improvement Districts. Der er tre BID’er i Gladsaxe: Søborg, Buddinge og Bagsværd. BID-netværket blev startet i 2018, som et samarbejde mellem kommunen, lokale erhvervsdrivende, foreninger og borgere.