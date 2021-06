Idømt 12 års fængsel

Foto: Peter Kenworthy (arkivfoto).

29-årig mand blev idømt lang fængselsstraf for påkørsel med døden til følge – offeret blev fundet død på Tinghøjvej

Af Peter Kenworthy

Retten på Frederiksberg afsagde den 14. juni dom i en sag, hvor en 29-årig mand er fundet skyldig i vold med døden til følge ved i en bil at have påkørt en 24 -årig mand.

Den 29-årige var tiltalt for den 27. marts 2020 at have dræbt den 24-årige ved at have påkørt ham på en gang- og cykelsti ved Vestvolden i Husum. Den tiltalte 29-årige nægtede sig skyldig.

– Der blev den 27. marts 2020 ca. kl. 20.55 affyret flere skud mod en gruppe personer, som befandt sig udendørs ved et boligområde på Gadelandet i Husum. Umiddelbart efter skyderiet, hvor én person blev ramt i baglåret, kørte to personer på cykler fra stedet. Senere på natten blev der i en lejlighed beliggende Tinghøjvej i Søborg fundet en livløs person, som blev erklæret død og identificeret som den 24-årige. En obduktion fastslog, at dødsårsagen måtte antages at være svære bækkenlæsioner og følgerne heraf, og at den 24-årige mest sandsynligt var påkørt af en bil, kan man læse på domstol.dk.

Sagen blev behandlet som en nævningesag, og retten fandt det bevist, at det var den 29-årige, der førte bilen og med vilje påkørte den 24-årige. Retten fastsatte herefter straffen for den 29-årige til fængsel i 12 år. Den 29-årige, som er somalisk statsborger og har boet i Danmark siden han var 6 år, blev udvist af Danmark for bestandig.

Den 29-årige ankede dommen.