Alessio Alicino håber at AB spiller med om oprykning i næste sæson. Foto: Peter Kenworthy.

Alicino skriver første kontrakt med AB og Curovic forlænger mens Enemark og Grosen takker af

Af Peter Kenworthy

AB Gladsaxe må siger farvel til Christian Enemark, som har været en solid krumtap i uglernes forsvar i år, og som AB Forever kårede som årets spiller. Enemark har valgt ikke at forlænge sin kontrakt. Også alsidige Rasmus Grosen stopper samarbejdet med AB.

Til gengæld forlænger forsvarsspilleren Adnan Curovic, som i den seneste tid har udfoldet sine offensive kvaliteter på højre back-pladsen, sin kontrakt.

Og den talentfulde midtbanespiller, Alessio Alicino, der har spillet i AB siden U14, har skrevet sin første kontrakt med AB.

– Jeg synes, det er virkelig stort, at klubben selv udvikler spillere, der har en chance for at komme tæt på 1. holdet. Jeg håber, vi kan spille med om oprykning, og jeg skal nok gøre mit til, at vi spiller mange gode kampe, udtaler Alicino.