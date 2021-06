Ingen konkrete byggeplaner – endnu

Nyttehavebrugerne vil gerne blive eller have et nyt sted at dyrke grøntsager på. Foto: Peter Kenworthy.

ATP Ejendomme fortæller at nyttehave-eraen på grunden ved Møllegården nærmer sig sin afslutning

Af Peter Kenworthy

På Bagsværd Møllevej – mellem Lyngby Radio og Møllegården – ligger en samling nyttehaver, på en grund der ejes af ATP Ejendomme. Og der har de ligget i mange år, med skiftende brugere og afgrøder – selvom der har været tale om at bygge på grunden.

Gladsaxe Bladet var forleden ude og tale med et par af brugerne, der gik rundt og plejede deres nyttehaver, men ikke ville have deres navn i avisen.

En 66-årig mand fortalte at de havde været til møde med ATP Ejendomme, som havde bedt dem om at pille hegn ned.

– Vi får lov til at dyrke i denne sæson, og så må vi se hvad der sker i august. De antydede at de skulle til at bygge. Men vi håber at kommunen kan skaffe nogen andre nyttehaver, hvis vi bliver smidt ud. Kommunen har en grøn profil, og vi er meget grønne, tilføjede han.

– Vi er meget glade for at have noget at lave. Det her er min motion, min natur, og her hvor jeg taler med nogen, mens jeg dyrker min have. Vi er så glade for at være her, og det ville være ærgerligt hvis vi ikke kunne være her længere, fortalte en 60-årig dame med langt, gråt hår, mens hun vandede.

Vil lave noget med kommunen på grunden

Gladsaxe Bladet har henvendt sig til ATP Ejendomme og Gladsaxe Kommune, for at høre om der skal bygges på området, om der kommer en ny lokalplan, om de nuværende nyttehavebrugere bliver smidt ud, samt om kommunen finder dem en nyt sted at dyrke nyttehaver.

– Det er ganske rigtigt ATP Ejendomme som, sammen med PFA Pension, ejer dele af ”Radiomarken”, som vi overtog fra TDC i 2007 i forbindelse med, at vi købte en meget stor portefølje af ejendomme fra teleselskabet. Tilbage i 2018, da TDC fraflyttede ejendommen, opsagde de brugerne af nyttehaverne, fortæller Morten Rybak, der er Asset Manager i ATP Ejendomme.

Han bekræfter at han havde et møde forleden med en repræsentant for nyttehaverne, om de ville pille den smule hegn ned, de har sat op på grunden.

– Brugerne af nyttehaverne betaler ikke leje eller noget og vi ønsker ikke at jage dem på porten, så vi talte også om, at de i ro og mag kan høste frugten af deres arbejde. Det er en æra der så småt nærmer sig sin afslutning for de mennesker, der har fået mulighed for at bruge arealet gratis i mange år. Og nu vil vi gerne lave noget i samarbejde med kommunen på grunden, som kan komme borgere i Bagsværd og Gladsaxe Kommune til gavn. Det havde vi en snak om forleden. Men vi har ikke nogen konkrete byggeplaner endnu, tilføjer Morten Rybak.

Tidligere planer

Gladsaxe Kommune er ikke vendt tilbage inden redaktionens deadline.

Men kommunen har tidligere haft planer med området. I Lokalplan 184 (der blev vedtaget i 2008) kunne man læse, at Gladsaxe Kommune ville bygge ældre- og plejeboliger samt fællesanlæg for ældre og handicappede – når der var vedtaget en supplerende lokalplan.

Lokalplanens område var afgrænset mod syd af Bagsværdvej og mod vest af Bagsværd Møllevej og Lyngby Radio, som udgør en del af det fredede område på Radiomarken. Mod nord støder området op til rækkehusbebyggelserne ved Sandkrogen, og mod øst afgrænses området af Amundsensvej, kan man læse i lokalplanen.