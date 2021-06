Inviter dine venner på den dejligste middag i Gladsaxe

SPONSORERET INDHOLD: Siden Corona-virussen lukkede Danmark ned i marts 2020, har de fleste desværre været nødt til at skære lidt ned for tiden sammen med vennerne – også i Gladsaxe.

Social isolation og Corona-restriktioner gjorde de svært at mødes mange samlet, og det er rigtig ærgerligt. Men i dag begynder vi heldigvis at se lyset for enden af tunnelen! I dag er det tilladt at mødes med mange forskellige mennesker, og det bør du bestemt benytte dig af. Du kan for eksempel invitere dine venner på en dejlig middag i Gladsaxe.

God vin

Ingen dejlig middag er komplet uden en god flaske vin til. Derfor er vinen måske noget af det allerførste, du skal tænke over, når du skal have vennerne på besøg. En flaske vin kan nemlig løfte hele måltidet til helt nye højder, og man kan endda argumentere for, at det endda er endnu vigtigere end madretterne. Derfor skal vinen naturligvis være i god kvalitet, og det kan du for eksempel købe hos Jyskvin. Her kan du finde et hav af forskellige flakser vin – alt fra hvidvin til rødvin til rosé og dessertvin. Du skal ikke være bange for at prøve kræfter med noget nyt.

Hovedret

Når du har valgt en god vin – eller flere – kan du begynde at tænke over, hvad I skal have til hovedret. Det er en god idé at vælge noget, der passer til vinen. En kraftig rødvin kan for eksempel smage rigtig godt til noget lækkert kød. Du kan også med fordel tænke på årstiden, når du vælger menuen. Om sommeren kan det for eksempel være rart at få noget mad, der ikke ligger så tungt i maven – du kan for eksempel overveje at servere noget fisk eller noget vegetarmad. Igen kan man komme rigtig langt med at eksperimentere og bevæge sig uden for sin komfortzone.

Forret

Forretten skal selvfølgelig også tænkes i sammenhæng med hovedretten og vinen. Som regel vil man servere noget mad, som er let og velsmagende i små portioner, så man har masser af plads i maven til resten af maden. Hvis du vil holde fast i et tema med fisk, kan du for eksempel overveje den lækre ret ceviche. En anden mulighed er en klassisk rejecocktail, for det kan man næsten aldrig gå galt i byen med. Sørg også for at tænke sæsonens råvarer ind i dit madvalg, så du kan få de lækreste frisk grøntsager til.

Desserten

Det er rigtig vigtigt at vælge den rette dessert, for det er den, der skal toppe hele måltidet. Måske er det det, som dine gæster vil huske allerbedst bagefter. En oplagt sommerdessert kan for eksempel være noget hjemmelavet is, hvis du har mod på at kaste dig ud i et nyt projekt. For du behøver faktisk ikke have en ismaskine for at lave god is. Der findes et hav af opskrifter, som blot kræver, at du selvfølgelig har en fryser til rådighed. Og dine gæster vil garanteret sætte pris på en lækker afkølet isdessert.