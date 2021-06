Kandidater til seniorrådsvalget

Herligt, at der er 8 opstillede kandidater til seniorrådsvalget for perioden 2022-25. Valget afholdes i oktober måned. Nærmere information vil komme til alle Gladsaxe Kommunes 60 plus borgere. De opstillede kandidater er: Hans Christian Kirketerp- Møller, Jimmy Hansen, Jørn Guldberg, Lis Smidsholm, Minna Vadskjær, Per Mikkelsen, Willy Frank Jørgensen, Inge Maria Mandrup.

Af Inge Mandrup, formand for Seniorrådet