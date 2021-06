Kildegården og hjemmesygeplejerskerne

Jeg vil gerne takke Kildegården for en super god behandling, et fantastisk personale over en bred kam, og jeres sygeplejerske især. Det er dem jeg har haft mest med og gøre. Dog brugen af vikarer – de er mildest talt ubrugelige! Den omtale af de gamle er usmagelig – flere faste omsorgsfulde personaler og ingen […]

Af Henrik Steiner-Jessen, Værebrovej 92, 1 6