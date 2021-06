Foto: Kaj Bonne.

Fredag blev Bagsværds nye samtalebænk indviet af formanden for Røde Kors Gladsaxe, Karin Søjberg Holst, borgmester Trine Græse (A) og formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget, Kristine Henriksen (A).

Af Peter Kenworthy

Her blev der uddelt samtalekort, der kan bruges til inspiration til at hjælpe samtalen i gang – blandt andet kan man spørge om hvad der gør samtalepartneren glad, eller hvad ensomhed betyder for vedkommende, kan man læse på kortene.

Bænkene er nemlig sat op i hele Danmark, for at være med til at bekæmpe ensomhed og opfordre til at man mødes i det offentlige rum.