Klimaet skal på dagsordenen

Foto: Peter Kenworthy.

Borgerne vil tale bæredygtighed til kommunalvalget, viser ny undersøgelse

Af Peter Kenworthy

Verdensmål kan være lidt abstrakte, og der er en risiko for at man som borger har vanskeligt ved at sætte dem i relation til hverdagen, kan man læse i en ny undersøgelse fra KMD.

Men kommunernes klimaindsats er vigtigt for borgerne, og vil spille ind på hvordan de stemmer til det kommende kommunalvalg, tilføjer man.

Borgerne ser desuden gerne, at FN’s Verdensmål bliver et tema ved kommunalvalget – især i forhold til ansvarligt forbrug, klimaindsats og bæredygtig energi. Interessen er dog størst blandt de unge (18-34-årige) og de lidt ældre (55-74-årige).

Ifølge undersøgelsen er flertallet af borgere i Danmark generelt positive overfor at modtage kommunikation om deres kommunes arbejde med bæredygtig udvikling.

– Langt størstedelen af befolkningen mener, at deres kommune bør anvende FN’s 17 Verdensmål i deres arbejde med bæredygtig udvikling – kun 3 % mener, at Verdensmålene slet ikke bør indgå i kommunens arbejde, skriver KMD i undersøgelsen.

Analysen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 respondenter fra et repræsentativt udsnit af den danske befolkning.