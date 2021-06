Casual young man doing online purchase by credit card using laptop staying home

Hver femte unge køber kopivarer på nettet uden at vide det

Nye tal fra den europæiske varemærkeorganisation viser, at knap hver femte unge dansker mellem 15 og 24 år køber kopivarer på nettet uden at vide det. Dermed risikerer de at støtte organiseret kriminalitet og udsætte sig selv for fare, skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Nye tal fra den europæiske varemærkeorganisation, EUIPO, viser nu, at unge mellem 15 og 24 år oftere end andre danskere risikerer at støtte organiserede kriminelle grupper, når de handler på nettet. Der kan for eksempel være tale om bagvedliggende handel med narkotika, ulovlig våbenbesiddelse eller menneskehandel.

– Alt for ofte bruges de store tech-platforme til køb og salg af produkter på nettet, som kan være farlige og ikke mindst ulovlige. Det må simpelthen ikke ende i hænderne på vores unge mennesker, der i god tro handler på nettet. Men desværre kan det være meget svært at stille nogen til ansvar for de kriminelle handlinger. I regeringen er vi meget opmærksomme på udfordringerne med de store tech-giganter, og at der er behov for at finde løsninger. Det skal være trygt for vores unge generation at handle på nettet, siger erhvervsminister Simon Kollerup (A).

Det er ulovligt at sælge kopivarer erhvervsmæssigt, men de kriminelle tjener enorme summer på den ulovlige handel med kopivarer.

For at få de unge forbrugere til at stoppe med at købe falske varer, lancerer Patent- og Varemærkestyrelsen, i anledning af Verdens Anti-piratkopieringsdag den 8. juni, derfor en ny digital kampagne ’Check the tag’.