Koldt forår – varmt klima

Foto: Peter Kenworthy.

Vi kan ramme 1,5 graders temperaturstigning inden for fem år

Af Peter Kenworthy

Solen og sommeren er over os. Men de fleste af os har nok synes at foråret var lidt køligt – og ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO havde europæerne da også det køligste forår siden 2013.

– Men bare fordi året er startet relativt køligt, betyder det ikke at vi skal trykke på pauseknappen i forhold til klimaforandringerne, udtaler talsperson for WHO, Clare Nullis, til UN news.

WHO vurderede nemlig for nyligt at der er en 90 procent chance for, at et af de næste 4-5 år bliver det varmeste nogensinde, samt at vi kan nå den 1,5 graders temperaturstigning midlertidigt, som verdens lande har lovet vi skal arbejde for at holde os under med Parisaftalen – også inden for de næste fem år.

– Højere temperaturer betyder mere smeltet is, stigende havniveauer, flere hedebølger og anden ekstremvejr, og større indvirkning på fødevaresikkerhed, sundhed, miljø og bæredygtig udvikling, udtaler generalsekretær i WMO, Petteri Taalas.