Kontanter tilbage i busserne fra september

Foto: Peter Kenworthy.

For et år siden droppede Movia muligheden for at betale med kontanter i busser på grund af coronasmittefare. Udmeldingen er at de er på vej tilbage snart

Af Redaktionen, redigeret

Når myndighederne fra 1. september i år udfaser de sidste corona-restriktioner i den kollektive transport, forventer Movia at åbne for kontantbetalingen igen i busser og flextrafik, skriver Movia i en pressemeddelelse. – Som det er udmeldingen nu, kan vi fra 1. september byde velkommen i vores busser, lokaltoge og flextrafik uden restriktioner, og det forventer vi også gælder kontanterne. At vi kan køre uden restriktioner, er en festdag for os i Movia, og jo også en milepæl i pandemien”, siger Movias direktør for Kommerciel & Kunder, Camilla Struckmann. Frem til 1. september 2021 vil Movias busser fortsat være indrettet som såkaldte ubemandede selvbetjeningsmiljøer, hvor man kan betale med rejsekort, DOTs billet-app eller med sms-billet. I flextrafikken kan kunderne blive tilmeldt fakturabetaling, så alle ture kan bestilles telefonisk, som man plejer, mens kunden betaler for al sin kørsel samlet en gang om måneden pr. faktura.