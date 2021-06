Kristendemokraterne er klar til valg

Bolette, Esben og Jesper (fra venstre mod højre) er klar til kommunalvalgkamp for Kristendemokraterne. Foto: Privat.

Ny kommunalforening i Gladsaxe har valgt tre kandidater til kommunalvalget

Af Peter Kenworthy

Den 9. april blev Kristendemokraternes kommunalforening i Gladsaxe stiftet. Foreningen har nu valgt tre kandidater til det kommende kommunalvalg: Formand Esben Frette Johnsen, næstformand Bolette von Westphal og bestyrelsesmedlem Jesper Rohde.

– Alle tre vil kæmpe for et Gladsaxe med styrket integration, fantastiske forhold for familie, børn og unge, samt en værdig behandling af alle kommunens borgere. Vi glæder os til at kunne deltage i udviklingen af hele Gladsaxe Kommune, skriver foreningen i en pressemeddelelse.